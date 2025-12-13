Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
la vicenda

Mosca condanna il giudice italiano Aitala per aver chiesto l'arresto di Putin

Il magistrato aveva spiccato dall'Aja un mandato di cattura per il presidente russo. Per lui e altri suoi colleghi 15 anni in contumacia

13 Dic 2025 - 22:36
© Ansa

© Ansa

Il giudice italiano della Corte Penale Internazionale, Salvatore Aitala - che aveva spiccato dall'Aja il mandato di cattura per il presidente russo Vladimir Putin - è stato condannato in contumacia assieme ad altri suoi colleghi dal tribunale di Mosca a 15 anni di carcere, per aver "perseguito persone innocenti" e per "tentata violenza contro persone che godono di protezione internazionale".

Leggi anche

Corte penale internazionale: cos'è, come funziona, quali Stati aderiscono e quali no

Chi è Rosario Salvatore Aitala, il giudice italiano che ha indagato Putin

La reazione dell'Anm

 Tra i primi a commentare la vicenda c'è la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati: "Auspichiamo - si legge in una nota dell'Anm - che il governo italiano chieda immediatamente spiegazioni al governo russo sulle circostanze che hanno portato il giudice Aitala a essere condannato in contumacia dal tribunale di Mosca. Aitala lavora per la Corte Penale Internazionale, un organismo che è nato in Italia, a Roma, e che rappresenta un baluardo del diritto a livello mondiale". "Ci auguriamo - conclude l'Anm - che l'appartenenza di Aitala a questo organismo non sia divenuto un pretesto per esercitare un'odiosa forma di ritorsione della Russia nei confronti suoi e del nostro Paese". 

Sullo stesso tema