Bielorussia rilascia 123 detenuti: tra loro il premio Nobel Bialiatski

Oltre 100 prigionieri politici liberati sono stati trasferiti in Ucraina. "Dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie e se lo desiderano, i cittadini bielorussi rilasciati saranno trasportati in Polonia e Lituania", ha dichiarato il centro di coordinamento dei prigionieri di guerra di Kiev in una nota, aggiungendo che 114 delle 123 persone liberate si trovano ora in Ucraina. Parlando a Vilnius, un portavoce della leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya ha dichiarato che sono stati trasferiti "inaspettatamente" in Ucraina anziché in Lituania, una decisione presa dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Ci sono anche 5 cittadini ucraini tra le 123 persone rilasciata dalle autorità della Bielorussia. Lo ha reso noto direttamente Volodymyr Zelensky, lodando gli "sforzi congiunti con gli Stati Uniti".