Il Premio Sacharov 2025 ai giornalisti detenuti in Bielorussia e in Georgia Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli

"Andrzej Poczobut è un giornalista, saggista, blogger e attivista appartenente alla minoranza polacca in Bielorussia. Conosciuto per le sue critiche esplicite al regime di Lukashenka e per i suoi scritti su storia e diritti umani, è stato arrestato più volte. Detenuto dal 2021, è stato condannato a otto anni di colonia penale. Le sue condizioni di salute sono peggiorate e, nonostante non riceva le cure mediche necessarie, continua a lottare per la libertà e la democrazia. Attualmente non si conosce il suo stato di salute e la sua famiglia non può fargli visita. In una risoluzione adottata il 15 marzo 2023, il Parlamento ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato di Andrzej Poczobut, affermando che le accuse nei suoi confronti erano dovute a 'motivi politici' e 'mirate a mettere a tacere le voci indipendenti e a reprimere la libertà di espressione e di associazione'", si legge sul sito del Parlamento europeo.