Trump: "Siamo più vicini che mai alla fine della guerra in Ucraina" | I leader europei: "Con gli Usa impegno per una forza multinazionale a Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.392 e un accordo per la tregua sembra davvero vicino. Grazie alla sponda europea, dopo due giorni di intensi colloqui a Berlino, americani e ucraini si sono riallineati, e la chance di una tregua tra Kiev e Moca a questo punto è "reale". Anzi, "non è mai stata così grande come adesso", secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz. In serata, è arrivata la presa di posizione di Trump che ha annunciato: "Siamo più vicini ora a un accordo per l'Ucraina, siamo più vicini che mai" alla fine della guerra. "Abbiamo avuto una buona conversazione con i leader europei. Le cose stanno apparentemente andando bene. Ho parlato con Zelensky e i leader di Germania, Italia, Nato, Finlandia, Francia, Regno Unito, Polonia, Norvegia, Danimarca e Olanda". Intanto, proprio i leader europei hanno fatto un ulteriore passo avanti, mettendo nero su bianco la disponibilità a creare una "forza multinazionale" in Ucraina a guida europea, composta dai contributi delle nazioni disponibili nell'ambito della coalizione dei Volenterosi e sostenuta dagli Stati Uniti, nonché "un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti con la partecipazione internazionale".