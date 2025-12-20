Putin: "Disposti a negoziare su proposte del 2024, uso degli asset una rapina | Seri sforzi di Trump, la palla è nel campo di Kiev e dell'Ue"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.396. La presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che è stata trovata un'intesa per un prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni da finanziare con debito comune, soluzione che ha trovato più consenso rispetto a quella dell'uso degli asset russi. Donald Trump afferma che siamo più vicini a un accordo, ma anche che Kiev "deve muoversi rapidamente". In conferenza stampa a Bruxelles, Volodymyr Zelensky ha detto che "la presenza delle truppe europee in Ucraina diminuirebbe il rischio di una nuova invasione russa, non diciamo che debbano combattere". Mosca ha commentato la decisione dicendo che "Von der Leyen e Merz dovrebbero dimettersi". Intanto, Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno, ha affermato che Mosca è disposta "a negoziare su proposte del 2024". Il presidente russo ha aggiunto che l'idea di utilizzare i beni russi congelati era una "rapina". Il capo del Cremlino ha elogiato i "seri sforzi di Trump per porre fine a questo conflitto". "Dire che rifiutiamo qualcosa o respingiamo qualcosa è inappropriato e infondato", ha dichiarato Putin, precisando che "la palla è interamente nel campo dei nostri cosiddetti oppositori occidentali, del capo del regime di Kiev e dei loro sponsor europei".