Ucraina, l'inviato russo Dmitriev: "Colloqui con gli Usa costruttivi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.397. L'inviato di Mosca ai colloqui a Miami sull'Ucraina, Kirill Dmitriev, ha definito costruttivi i colloqui con l'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense, Jared Kushner". Lo riportano le agenzie russe Ria Novosti e la Tass. Dmitriev ha aggiunto che i colloqui sull'Ucraina a Miami proseguiranno anche domenica. Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina e Russia a Miami. "A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia", ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe "logico tenere un incontro congiunto... dopo aver compreso i potenziali risultati dell'incontro che ha già avuto luogo". Intanto, Kirill Budanov, capo del servizi segreto militare ucraino (Gur), citato dai media di Kiev, ha dichiarato che la Russia è pronta ad attaccare i Paesi Baltici nel 2027 e "occuparli".