Mosca, chi è il generale Vladimir Alekseyev ferito in un attentato

Vladimir Alekseyev, il tenente generale russo vittima di un attentato a Mosca, è nato il 24 aprile 1961 nel villaggio di Golodki, nella regione ucraina di Vinnytsia, e nel 1984 si è diplomato alla Scuola superiore di comando aviotrasportato V.F. Margelov di Rijazan. In seguito ha guidato i dipartimenti di intelligence dei distretti militari di Mosca e dell'Estremo Oriente, per poi essere nominato capo del 14esimo direttorato della Direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate russe, l'intelligence militare. Alekseyev è ritenuto responsabile delle attività di supporto di intelligence all'aggressione russa contro l'Ucraina e dell'organizzazione di attacchi missilistici e aerei. L'ufficiale avrebbe inoltre partecipato all'organizzazione dei cosiddetti referendum per l'annessione di regioni ucraine alla Federazione Russa. In passato è stato indicato come responsabile dell'intelligence per le truppe russe in Siria e nel 2017 avrebbe ricevuto, con decreto segreto, il titolo di "Eroe della Russia" per la partecipazione alle ostilità. Alekseyev è inoltre indicato come uno dei creatori e curatori del gruppo Wagner, l'organizzazione paramilitare fondata dal defunto Evgenij Prigozhin, ed è ritenuto coinvolto in interferenze nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, anche tramite attacchi informatici al Comitato nazionale del Partito democratico.