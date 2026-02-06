Trasportato d'urgenza in ospedale

Mosca, spari contro vice capo dell'intelligence militare russa

Come afferma il Comitato Investigativo russo, un individuo non identificato ha colpito Vladimir Alekseyev da un edificio, per poi fuggire

06 Feb 2026 - 10:44
© Da video

© Da video

Vladimir Alekseyev, un generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare, è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca venerdì mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Lo afferma il Comitato Investigativo russo, secondo cui "in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi" contro Alekseyev prima di fuggire. "La vittima è stata ricoverata in ospedale", ha dichiarato il comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Chi è la vittima

Chi è la vittima Vladimir Alekseyev è il primo vicecapo della Direzione centrale di Intelligence (Gru), dipartimento il cui vertice, l'ammiraglio Igor Kostjukov, è responsabile della delegazione russa ai negoziati trilaterali ad Abu Dhabi sull'Ucraina. Il generale Alekseyev ricopre la carica di vicecapo del Gru dal 2011. Dal dicembre 2016, è sottoposto dagli Stati Uniti a sanzioni in relazione ai presunti attacchi informatici volti a influenzare le elezioni presidenziali statunitensi. 

Nel 2019, il vicecapo del Gru è stato sanzionato anche dall'Unione Europea, in relazione all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Julia a Salisbury, in Gran Bretagna. Nel giugno 2023, Alekseyev, insieme al viceministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov, si è occupato dei negoziati con il leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante l'ammutinamento e la 'marcia su Mosca'.

