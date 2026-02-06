Mosca, spari contro vice capo dell'intelligence militare russa
Come afferma il Comitato Investigativo russo, un individuo non identificato ha colpito Vladimir Alekseyev da un edificio, per poi fuggire
© Da video
Vladimir Alekseyev, un generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare, è stato colpito da arma da fuoco in un condominio a Mosca venerdì mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Lo afferma il Comitato Investigativo russo, secondo cui "in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi" contro Alekseyev prima di fuggire. "La vittima è stata ricoverata in ospedale", ha dichiarato il comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti.
Chi è la vittima
Nel 2019, il vicecapo del Gru è stato sanzionato anche dall'Unione Europea, in relazione all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Julia a Salisbury, in Gran Bretagna. Nel giugno 2023, Alekseyev, insieme al viceministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov, si è occupato dei negoziati con il leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante l'ammutinamento e la 'marcia su Mosca'.