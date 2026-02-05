All'indomani dei colloqui
Ucraina, le trattative continuano a oltranza: "Progressi nei prossimi mesi" | Pronto scambio di 314 prigionieri tra Mosca e Kiev
Ad annunciare le novità sulla situazione in Ucraina l'inviato speciale americano Witkoff: "C'è ancora molto lavoro da fare"
© Afp
Si era parlato di una due giorni ad Abu Dhabi, in cui gli Usa avrebbero nuovamente agito da intermediari e mediatori tra Russia e Ucraina. Alla fine il tavolo è durato solo qualche ora e si è concluso mercoledì 4 febbraio, dopo una giornata definita "molto produttiva" ma senza passi avanti concreti verso la pace, o anche solo una tregua. Intanto è tutto pronto per un nuovo scambio di prigionieri, come aveva annunciato ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Sono stati definiti i termini dell'accordo tra Kiev e Mosca per un nuovo scambio di prigionieri. Secondo quanto ha annunciato l'inviato Usa, Steve Witkoff, Russia e Ucraina si scambieranno 314 detenuti. Si tratta del primo scambio del genere negli ultimi cinque mesi. "Questo risultato è stato raggiunto grazie a colloqui di pace dettagliati e produttivi", ha scritto Witkoff. "Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, passi come questo dimostrano che un impegno diplomatico costante sta producendo risultati tangibili e sta facendo progredire gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina".
L'inviato speciale di Donals Trump, Steve Witkoff, ha commentato la giornata di colloqui tra Russia e Ucraina giudicandosi soddisfatto per i risultati. Lo ha scritto in un breve post condiviso sui social, in cui ha anticipato: "Le discussioni proseguiranno e si prevedono ulteriori progressi nelle prossime settimane". L'imprenditore immobiliare, usato da Trump come risolutore dei conflitti tra Europa e Medio Oriente, ha poi ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per la loro ospitalità: "Ringraziamo gli Emirati Arabi Uniti per aver ospitato queste discussioni e il Presidente Donald J. Trump per la sua leadership nel rendere possibile questo accordo".