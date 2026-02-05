Ucraina, le trattative continuano a oltranza: "Progressi nei prossimi mesi" | Pronto scambio di 314 prigionieri tra Mosca e Kiev

Sono stati definiti i termini dell'accordo tra Kiev e Mosca per un nuovo scambio di prigionieri. Secondo quanto ha annunciato l'inviato Usa, Steve Witkoff, Russia e Ucraina si scambieranno 314 detenuti. Si tratta del primo scambio del genere negli ultimi cinque mesi. "Questo risultato è stato raggiunto grazie a colloqui di pace dettagliati e produttivi", ha scritto Witkoff. "Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, passi come questo dimostrano che un impegno diplomatico costante sta producendo risultati tangibili e sta facendo progredire gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina".