Trump: "Forse presto buone notizie per stop a guerra in Ucraina"
"Bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis", ha detto ai cronisti il tycoon
© Ansa
Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione potrebbe presto annunciare buone notizie riguardo agli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. "Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l'Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. Penso che potremmo avere presto delle buone notizie", ha affermato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.
"Colloqui con l'Iran in corso"
Trump ha detto che i colloqui con l'Iran sono in corso, nonostante le forti tensioni. "Abbiamo navi dirette verso l'Iran in questo momento, navi di grandi dimensioni... e stiamo conducendo colloqui con l'Iran", ha detto giornalisti alla Casa Bianca. "Vedremo come andrà a finire", ha aggiunto.
Stop del petrolio a Cuba
"Il Messico cessera' di inviare petrolio a Cuba": ha detto Donald Trump. "Stiamo trattando con i leader cubani in questo momento", ha aggiunto.
Bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis
"Con effetto immediato, stiamo dotando di telecamere indossabili tutti gli agenti sul campo a Minneapolis": lo ha annunciato sui social la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem. Donald Trump ha detto di sostenere la mossa. "Non è stata una mia decisione. Lascio la questione a lei. In genere è una misura positiva per le forze dell'ordine, perché impedisce alle persone di mentire su quanto accaduto", ha osservato. Era una delle richieste dei democratici per rifinanziare le attivita' del dipartimento dopo l'uccisione di due manifestanti da parte dell'Ice.