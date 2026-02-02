Donald Trump, doppio colpo dal Texas: i repubblicani perdono tutte le elezioni e crollano nei sondaggi

Nelle stesse elezioni, i democratici hanno poi consolidato la loro posizione alla Camera federale. Christian Menefee ha vinto le suppletive per il 18esimo distretto congressuale del Texas, nell'area di Houston, garantendo continuità politica nel seggio rimasto vacante dopo la scomparsa di Sylvester Turner. Ora la maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti è sempre più risicata, con 218 deputati conservatori e 214 liberali. Sintomo che, probabilmente, ogni voto sarà questione di piccoli margini. Nel frattempo, il Texas registra un piccolo spostamento politico verso la sinistra liberale. Un cambiamento già catturato dai sondaggi per il Senato americano, secondo cui il democratico James Talarico è dato in forte ascesa e quasi in parità contro i possibili candidati repubblicani.