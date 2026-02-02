Usa, Trump: "Quando non ci sarò più io, l'Onu potrà risolvere le guerre"

L'Onu "ha un potenziale enorme" per risolvere i conflitti. Lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista a Politico. "Quando non ci sarò più per risolvere le guerre, l'Onu potrà farlo", ha aggiunto. Il presidente americano ha poi affermato di non essere a conoscenza del fatto che gli Usa fossero in ritardo con i propri impegni nei confronti delle Nazioni Unite, ma è sicuro di poter "risolvere il problema molto facilmente" e convincere gli altri Paesi a pagare, se solo l'Onu lo chiedesse. "Se venissero da Trump e glielo dicessero, farei pagare tutti, proprio come ho fatto pagare la Nato - ha sottolineato il tycoon -. Tutto quello che devo fare è chiamare questi Paesi, e loro invierebbero gli assegni in pochi minuti".