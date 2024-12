Russia, chi era Igor Kirillov: il generale accusato di aver usato la cloropicrina

Al di là delle qualifiche e dei mandati ufficiali, Kirillov rappresentava uno dei megafoni più in vista della propaganda del Cremlino. Con un grande obiettivo: alimentare l'odio e la paura dei russi nei confronti degli ucraini. Almeno una volta al mese l'alto ufficiale saliva sullo scranno della Duma (il Parlamento russo) e appariva in tv per raccontare (mentendo) i presunti crimini compiuti dai nemici ai danni di soldati e civili russi. Forse la dichiarazioni più celebre riguarda l'accusa agli Usa di aver costruito laboratori di armi biologiche in Ucraina, le cosiddette "bombe sporche". Nel marzo 2022 il generale aveva perfino prodotto falsi documenti che, a suo dire, erano stati sequestrati dalla Russia il giorno dell'invasione, il 24 febbraio, e che sono stati oggetto della disinformazione dei media fedeli al Cremlino, ma smentiti da esperti indipendenti. Qualche mese più tardi, nel giugno 2022, il generale tuonò addirittura che gli americani avevano intenzione di diffondere un virus "installandolo" in un tipo di zanzare, a loro volta trasportate in Russia tramite droni.