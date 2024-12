Ucraina, nuove sanzioni Ue contro Mosca e Zelensky plaude | Casa Bianca: "Truppe nordcoreane combattono in prima linea"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.028. Il Consiglio Affari Esteri dell'Ue ha approvato il 15esimo pacchetto di sanzioni per la guerra ibrida di Russia e Zelensky plaude. Secondo Vladimir Putin, il 2024 è stato un anno fondamentale per "il raggiungimento degli obiettivi" russi in Ucraina, con le forze di Mosca che hanno conquistato 189 centri abitati. Intanto l'avanzata delle truppe del Cremlino nel Donbass appare sempre più inesorabile. E la Casa Bianca denuncia che le truppe nordcoreane sono utilizzate in prima linea.