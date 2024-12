Media: lo staff di Trump parla con la Casa Bianca e l'Ucraina per arrivare a uno stop della guerra

Il transition team di Donald Trump si è confrontato con la Casa Bianca e i leader ucraini nell'ambito degli sforzi per mettere fine alla guerra. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali i consiglieri del presidente-eletto non hanno comunque ancora presentato un piano di pace a Kiev. "Trump è seriamente intenzionato a voler arrivare a un cessate il fuoco il primo giorno" della sua presidenza, ha detto una fonte a Nbc, spiegando che lo staff di Trump sta spingendo per una pausa nei combattimenti che potrebbe aprire la strada ai colloqui di pace.