Tregua di Natale, Kiev nega di averne parlato con Orban | Mosca: "Nuovi attacchi ucraini con missili Atacms, risponderemo adeguatamente"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.023. Viktor Orban afferma di aver proposto una tregua di Natale a Zelesnky, che avrebbe respinto l'offerta, ma da Kiev arriva subito la smentita: "Non abbiamo discusso l'ipotesi con il presidente ungherese". Intanto, il ministero della Difesa di Mosca ha detto che le forze ucraine hanno lanciato altri due attacchi con missili americani Atacms contro la regione russa di Kursk il 23 e il 25 novembre, usando in totale 13 missili. Il Cremlino ha aggiunto che il nuovo attacco ucraino contro la Russia "non rimarrà senza risposta e verranno adottate le misure adeguate". L'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, afferma che se "trasformiamo la vittoria in un obiettivo, saremo in grado di dare a Kiev molto di più di quel che serve per resistere". Gli Usa annunciano l'esborso di 20 miliardi di dollari a beneficio del Paese invaso, come parte dell'iniziativa di prestiti da 50 miliardi per "l'accelerazione straordinaria delle entrate" del G7.