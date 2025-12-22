Wsj: "A rischio tre voli con 450 persone a bordo dopo l'esplosione di un razzo Space X"

Altri due aerei, uno della Iberia Airlines e un jet privato, si sono trovati in una situazione simile. Hanno dichiarato un'emergenza carburante e hanno attraversato la zona temporaneamente interdetta al volo, come risulta dai documenti della Federal Aviation Administration (Faa). Tutti e tre i voli, che secondo i documenti trasportavano in totale circa 450 persone, sono atterrati sani e salvi. Secondo i documenti, l'esplosione del razzo ha causato una pioggia di detriti incandescenti in diverse zone della regione caraibica per circa 50 minuti. I controllori del traffico aereo si sono affrettati a tenere gli aerei lontani dalle zone a rischio ma ciò ha aumentato il loro carico di lavoro e ha comportato un "potenziale rischio estremo per la sicurezza", secondo un rapporto della Faa. I documenti affermano inoltre che Space X non ha informato immediatamente l'agenzia dell'esplosione tramite la linea telefonica di emergenza che si usa in questi casi.