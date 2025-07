Air India 171, chi sono Sabharwal e Kunder: esperienze, vita privata e dubbi sui piloti dello schianto

Dopo la morte della madre nel 2022, Sabharwal affrontò un periodo difficile. Prese congedi per lutto e pause per motivi di salute. Era tornato idoneo al volo nel settembre 2024, ma secondo alcune fonti interne, non era più lo stesso: "Mi hanno detto che soffriva di depressione e stanchezza mentale", ha dichiarato un ex collega. Non ci sono prove ufficiali di condizioni mediche incompatibili con il volo, ma i suoi dossier clinici sono al vaglio delle autorità. L'inchiesta punta a ricostruire anche il suo stato emotivo nei giorni precedenti il volo. A bordo, Sabharwal aveva lanciato un mayday: "No thrust… losing power", un ultimo tentativo di salvare vite a terra. Non risulta sposato, da solo si occupava dell'anziano padre.