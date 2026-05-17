Australia, passeggero morde un'assistente di volo: aereo Qantas costretto a deviare

Un volo Qantas decollato da Melbourne, in Australia, e diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione alquanto insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dop il decollo un passeggero avrebbe morso un'assistente di volo. L'aereo ha, dunque, effettuato uno scalo non previsto a Papeete, capitale della Polinesia francese. Secondo l'emittente australiana Abc e altri media, l'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti.
Il commento della compagnia
Mentre si cerca ancora di chiarire le motivazioni che hanno portato l'uomo a mordere l'assistente di volo, Qantas usa il pugno duro e annuncia che il passeggero è stato bandito da tutti i voli della compagnia. "La sicurezza dei nostri clienti e del personale è la nostra priorità assoluta e abbiamo tolleranza zero verso comportamenti minacciosi o aggressivi a bordo", ha dichiarato un portavoce della compagnia.