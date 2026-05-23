Ufo, il Pentagono pubblica nuovi file | Spunta una testimonianza: "Viste sfere verdi e palle di fuoco"

Seconda tranche di file sugli Ufo pubblicata dal Pentagono
© United States Department of Defense
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Il Pentagono americano ha pubblicato una seconda tranche di 64 file legati a Ufo e Uap (Fenomeni anomali non identificati). Questa seconda raccolta - pubblicata a due settimane dalla prima - comprende sei Pdf, sette file audio e 51 video che documentano incontri tra Uap e velivoli militari, con immagini sgranate - tipiche delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari - accompagnate da descrizioni dettagliate.
Uno dei file diffusi sul sito war.gov/ufo contiene 116 pagine di documentazione relativa a una serie di avvistamenti Ufo e indagini riportate in una struttura top secret a Sandia, nel New Mexico, dal 1948 al 1950. "Questo file contiene 209 avvistamenti di 'sfere verdi', 'dischi' e 'palle di fuoco' segnalati nei pressi della base militare", dichiara il dipartimento della Difesa americano. La seconda tranche di documenti include anche una testimonianza diretta del 2025 di un ufficiale dell'intelligence che lo ha lasciato "praticamente senza parole".
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Il Pentagono ha sottolineato che "molti di questi materiali non dispongono" di descrizioni su quando e dove siano stati ripresi. Un video in particolare sembra mostrare il momento in cui un aereo da caccia ha abbattuto un oggetto non identificato sopra il Lago Huron nel 2023, un incidente di alto profilo avvenuto dopo che un pallone spia cinese aveva sorvolato gli Stati Uniti.
"Il dipartimento della Guerra (nuovo nome del Pentagono, ndr) è in perfetta sintonia con il presidente Trump per garantire una trasparenza senza precedenti riguardo alla comprensione da parte del nostro governo dei Fenomeni anomali non identificati", ha affermato il segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth.
"Questi documenti, nascosti dietro la classificazione, hanno a lungo alimentato speculazioni giustificate, ed è ora che il popolo americano li veda con i propri occhi. La pubblicazione di questi documenti declassificati dimostra il sincero impegno dell'amministrazione Trump per una trasparenza senza precedenti", ha concluso.