Ufo, il Pentagono pubblica nuovi file | Spunta una testimonianza: "Viste sfere verdi e palle di fuoco"

Il Pentagono americano ha pubblicato una seconda tranche di 64 file legati a Ufo e Uap (Fenomeni anomali non identificati). Questa seconda raccolta - pubblicata a due settimane dalla prima - comprende sei Pdf, sette file audio e 51 video che documentano incontri tra Uap e velivoli militari, con immagini sgranate - tipiche delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari - accompagnate da descrizioni dettagliate.