Usa, il Pentagono pubblica foto e documenti inediti sugli Ufo | Trump: "Buon divertimento"

"Come avevo promesso, il dipartimento della Guerra (il nuovo nome del Pentagono, ndr) ha pubblicato la prima tranche di documenti relativi a Ufo e Uap (fenomeni anomali non identificati, ndr), affinché il pubblico possa esaminarli e studiarli", ha detto il tycoon, aggiungendo che la decisione è avvenuta "nell'interesse di una trasparenza completa e massima". "Mentre le amministrazioni precedenti hanno fallito nell'essere trasparenti su questo argomento, con questi nuovi documenti e video, il popolo può decidere liberamente. Buon divertimento e buona visione!", ha concluso.