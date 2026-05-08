Usa, il Pentagono pubblica foto e documenti inediti sugli Ufo | Trump: "Buon divertimento"

© Pentagono
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Si tratta di immagini in bianco e nero provenienti dalle missioni spaziali Apollo 1 (1969) e Apollo 17 (1972) e scambi tra il dipartimento di Stato e Nasa
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Il Pentagono ha pubblicato file e video "mai visti prima" sugli Ufo. I circa 160 documenti inediti, divulgati nell'ambito del programma di trasparenza voluto da Donald Trump, sono foto in bianco e nero - provenienti dalle missioni spaziali Apollo 1 (1969) e Apollo 17 (1972) - e scambi tra il dipartimento di Stato e la Nasa.
L'obiettivo dell'amministrazione americana rendere più trasparenti le conoscenze del governo in merito ai fenomeni extraterrestri. Una delle immagini, scattata dalla superficie lunare, sembra ritrarre un gruppo di tre minuscoli puntini nel cielo. Un altro documento contiene l'interrogatorio dell'Fbi a una persona identificata come pilota di droni, che, nel mese di settembre 2023, ha riferito di aver avvistato in cielo un "oggetto lineare" con una luce così intensa da permettere di "distinguere delle fasce all'interno della luce stessa".
Il presidente americano Trump ha celebrato la pubblicazione dei file sugli Ufo da parte del Pentagono, affermando che è stato "un onore incaricare l'amministrazione Usa nell'identificare e diffondere i file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, a fenomeni aerei non identificati e a oggetti volanti non identificati".
"Come avevo promesso, il dipartimento della Guerra (il nuovo nome del Pentagono, ndr) ha pubblicato la prima tranche di documenti relativi a Ufo e Uap (fenomeni anomali non identificati, ndr), affinché il pubblico possa esaminarli e studiarli", ha detto il tycoon, aggiungendo che la decisione è avvenuta "nell'interesse di una trasparenza completa e massima". "Mentre le amministrazioni precedenti hanno fallito nell'essere trasparenti su questo argomento, con questi nuovi documenti e video, il popolo può decidere liberamente. Buon divertimento e buona visione!", ha concluso.