Vance: "Ossessionato dagli Ufo, andrò a fondo sull'invasione di droni"

Ha ammesso di essere "ossessionato" e "particolarmente concentrato" sugli Ufo. Così, intervistato nel podcast Ruthless, il vicepresidente JD Vance, annunciando che nelle prossime settimane dedicherà del tempo ad approfondire l'argomento, in particolare i video di misteriosi oggetti volanti apparsi lo scorso dicembre in New Jersey e in altri Stati delle East coast. "Non sono ancora arrivato in fondo alla questione, ma sono passati solo sei mesi, siamo stati molto impegnati", ha aggiunto Vance con una risatina. E pazienza se già nel suo primo briefing con la stampa, la portavoce della nuova Casa Bianca di Trump aveva svelato il mistero, assicurando che non c'era "alcun nemico" e che si trattava di droni autorizzati dalla Federal Aviation Administration (Faa) per motivi di ricerca e ricreativi.