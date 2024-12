New Jersey, Casa Bianca: "Droni non rappresentano rischi per sicurezza pubblica"

Il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Kirby ha ribadito che non ci sono indicazioni che gli avvistamenti di droni rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica. Kirby, in un'intervista a Fox News, ha affermato: "Abbiamo fatto il rilevamento, poi l'analisi. Abbiamo corroborato gli avvistamenti. E in ogni caso che abbiamo esaminato non abbiamo visto nulla che indichi un rischio per la sicurezza pubblica". Gli esperti hanno anche concluso, che i droni senza equipaggio avvistati in e nei dintorni del New Jersey "stanno operando legalmente e per il bene comune e non mostrano segni di coinvolgimento straniero".