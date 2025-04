Un Ufo nei cieli di Mosca? La contraerea russa cerca di abbatterlo

Molti sospettano che l'Ufo rosso e bianco sia uno dei "nuovi elicotteri-droni" dell'Ucraina. Tipo l'elicottero RZ-500, o qualcosa di simile. Ma questo velivolo ha un'autonomia massima di 186 miglia, che non sarebbe sufficiente a raggiungere Mosca dal territorio ucraino. Per questo altri sostengono che si trattasse in realtà di un elicottero russo, scambiato per un attacco nemico dalla contraerea di terra. Fatto sta che Mosca ha sostenuto di aver abbattuto ben 48 droni ucraini solo nella notte tra mercoledì e giovedì, negli spazi aerei russi. E la guerra, anche di parole e immagini, continua.