Ufo, un ex ufficiale dell'intelligence americana rivela: "Gli Stati Uniti hanno veicoli alieni"

La storia dell'informatore

La fonte non è un certamente una persona qualunque, in quanto David Grusch è stato per quattordici anni nei Servizi americani. L'uomo è un ex ufficiale di combattimento, ha servito in Afghanistan, dove ha ricevuto anche un'onoreficenza. È un veterano della Nga, la National Geospatial-Intelligence Agency per cui è stato anche responsabile delle analisi sui cosidetti Uap (fenomeni aerei non identificati). Ha avuto un ruolo anche nell'Nro, il National Reconnaissance Office. Non solo: Grusch possiede anche un nulla osta di sicurezza GS-15, il più alto possibile negli Stati Uniti. Secondo l'informatore: "Gli Usa conservano in segreto velivoli prodotti da intelligenza non umana, alcuni interamente intatti, altri parzialmente", ha detto. Ha inoltre aggiunto che oltre a questi oggetti, tra i reperti ci sarebbero anche alcuni "corpi dei piloti".