Usa, Fbi indaga su misteriosi droni avvistati in New Jersey e New York | Trump: "Capite cosa sono o abbatteteli"

La Casa Bianca ha riferito che un esame degli avvistamenti segnalati mostra che molti di essi sono in realtà velivoli con equipaggio che volano legalmente. Il portavoce della Sicurezza nazionale, John Kirby, ha affermato che non sono stati segnalati avvistamenti in nessuno spazio aereo riservato e che la Guardia costiera non ha rilevato alcun coinvolgimento straniero da parte di imbarcazioni sotto costa. La portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, ha poi chiarito che non si tratta di droni militari statunitensi. In una dichiarazione congiunta rilasciata giovedì pomeriggio, l'Fbi e il Dipartimento della Sicurezza interna hanno affermato di essere in stretto coordinamento con la polizia del New Jersey e di continuare a "schierare personale e tecnologia per indagare su questa situazione e confermare se i voli di droni segnalati siano effettivamente droni o siano invece velivoli con equipaggio o altrimenti avvistamenti imprecisi".