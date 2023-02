Usa: "Il pallone-spia cinese poteva raccogliere dati di intelligence, incoerente la versione di Pechino"

Lo afferma un funzionario del Dipartimento di Stato americano che ha fornito questi dettagli via email ai giornalisti, a condizione che la sua identità non venisse svelata. Gli Usa avevano deciso di abbattere il "pallone" di Pechino che aveva sorvolato i cieli nazionali una volta raggiunto l'Oceano Atlantico .





"L'esercito cinese dietro al pallone-spia, sorvegliati più di 40 Paesi" L'esercito cinese è probabilmente dietro a un vasto programma di sorveglianza aerea in più di 40 Paesi nei cinque continenti, che utilizza palloni-spia ad alta quota come quello abbattuto dagli Stati Uniti sull'Oceano Atlantico lo scorso fine settimana. Numerosi dettagli, secondo l'amministrazione Biden, collegano l'Esercito popolare di liberazione della Cina al pallone aerostatico che ha sorvolato gli Stati Uniti, in quello che sembra essere un vasto programma di sorveglianza in grado di raccogliere informazioni sensibili.

Cina: "Rifiutata telefonata Usa per abbattimento del pallone, sono irresponsabili" Pechino conferma di aver rifiutato una chiamata telefonica da parte del capo del Pentagono per via dell'abbattimentodel pallone cinese che aveva sorvolato il territorio statunitense: decisione che la Cina definisce "irresponsabile". "L'approccio irresponsabile e sbagliato da parte degli Usa non ha creato un'atmosfera di dialogo e di scambio fra i militari" dei due Paesi, ha detto il ministero della Difesa cinese in una nota.

Biden: "Nessun duro colpo ai rapporti con la Cina dopo il pallone-spia" "No, no". Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un'intervista a Pbs, ha risposto alla domanda se le relazioni con Pechino avessero subito un duro colpo dopo l'abbattimento del pallone-spia cinese.

Stoltenberg: "Intelligence cinese è un rischio, reagire in modo responsabile" L'incidente del pallone spia cinese, avvistato e abbattuto nei cieli Usa, "conferma una modalità" con la quale la Cina ha fatto investimenti significativi in capacità militari, comprese piattaforme di sorveglianza e intelligence. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del suo incontro a Washington col segretario di Stato, Antony Blinken. Le operazioni cinesi di intelligence in Europa - ha spiegato Stoltenberg - sono aumentate con l'uso di satelliti, attività di hackeraggio e palloni come quello che ha sorvolato gli Stati Uniti. "Dobbiamo essere consapevoli del rischio costante dell'intelligence cinese e reagire per proteggerci", ha sottolineato, aggiungendo che la reazione occidentale deve essere "prudente, responsabile e vigile", come quella attuata dagli Stati Uniti. I commenti di Stoltenberg sono giunti dopo che il Pentagono ha riferito che il pallone spia avvistato negli Usa fa parte di un più vasto programma di sorveglianza condotto dall'esercito cinese.



Fbi esamina i resti: possibili prove d'accusa L'Fbi nel frattempo ha cominciato a esaminare i primi resti del pallone-spia che potrebbero diventare "importanti pezzi di prova per future accuse penali che potrebbero essere contestate". Lo riferisce la Cnn. In quella che è la prima indagine del genere nella storia del Bureau, sono sotto la lente di ingrandimento la calotta, il cablaggio e poi una piccolissima quantità di parti elettroniche. Non ancora esaminato invece il "carico utile", che è dove ci si aspetta di vedere la "parte del leone" della componente elettronica.