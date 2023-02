Usa, pallone spia cinese sorvola base con missili nucleari | La Casa Bianca: violata sovranità, è inaccettabile

Rinviata la visita di Blinken in Cina. Pechino: "Serviva per ricerche meteo, è andato fuori rotta"

Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo per il rischio di danni per le persone a terra, aggiungendo che stava volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello "spazio esterno". La Casa Bianca: "Violata sovranità, è inaccettabile".

Pechino: mezzo civile per ricerche meteo finito fuori rotta In una nota, il ministero degli Esteri cinese ha affermato che il presunto pallone spia è in realtà un "aeromobile civile" utilizzato a scopo di ricerca, principalmente in campo meteorologico. Pechino sostiene che il pallone abbia limitate capacità di manovra e abbia "deviato dalla rotta pianificata" a causa dei venti. La parte cinese, si legge ancora, "si rammarica per il suo ingresso involontario nello spazio aereo statunitense per cause di forza maggiore. La parte cinese continuerà a comunicare con quella Usa e gestirà adeguatamente questa situazione imprevista causata da forza maggiore".

Usa: è stato un atto intenzionale Per gli Usa, invece, è "stato intenzionale". Così un funzionario del dipartimento della Difesa ai microfoni di Fox ha spiegato come il sorvolo del pallone-spia cinese nello spazio aereo statunitense non èstato causato da nessuna forza maggiore.

Posticipato il viaggio di Blinken in Cina In seguito al caso, la visita in Cina del segretario di Stato americano Antony Blinken (che ha parlato di "atto irresponsabile" di Pechino) è stata rinviata. Lo ha detto un alto funzionario del dipartimento americano in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. "In questo momento una visita a Pechino non sarebbe costruttiva, ma il segretario intende recarsi in Cina alla prima occasione utile", ha sottolineato il funzionario.

Casa Bianca: violazione della nostra sovranità "La presenza di un 'pallone spia' cinese nel nostro spazio aereo è una chiara violazione della sovranità americana ed è inaccettabile", ha riferito in una nota la Casa Bianca. Mercoledì il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari della Difesa hanno informato Joe Biden. Il presidente aveva ordinato di abbattere il pallone ad alta quota dopo che è stato avvistato e segnalato da civili in un aereo di linea commerciale, hanno riferito dirigenti americani. Il Pentagono si è opposto alla mossa, temendo vittime civili.

"Non rappresenta rischio per gli Usa" Secondo Pat Ryder, portavoce del Pentagono, "il pallone cinese sta volando sopra gli Stati Uniti centrali e non rappresenta un rischio militare né civile per l'America. Il Dipartimento della Difesa sta monitorando il pallone da vicino".

Pallone sonda cinese non è il primo a sorvolare il territorio federale Il pallone sonda non è il primo incidente di questo tipo: ci sono stati altri casi in cui velivoli analoghi hanno sorvolato il territorio federale, ha detto ancora il portavoce del Pentagono, Pat Ryder. Le affermazioni di Ryder hanno parzialmente confermato alcune indiscrezioni di stampa trapelate negli ultimi giorni, in cui un funzionario del dipartimento della Difesa rimasto anonimo ha affermato che "incidenti simili sono avvenuti anche durante le precedenti amministrazioni".

Valutato opzione di abbattere pallone ma rischio per persone Quella di abbattere il pallone spia cinese è stata "un'opzione presa in considerazione", ha confermato quindi Pat Ryder, riferendo che dopo avere stabilito che l'aeromobile "non era una minaccia" per le persone a terra, si è deciso di continuare a "monitorare" i suoi movimenti. Senza rivelare le dimensioni del pallone cinese, Ryder ha riferito che è "grande abbastanza" per provocare danni a terra in caso di abbattimento. Di qui la decisione di non procedere alla sua distruzione.

Speaker Camera chiede riunione con organismo parlamentare intelligence Lo speaker della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha chiesto che della vicenda venga informata la "Gang of eight", l'organismo, composto da otto parlamentari di entrambe le Camere del Congresso, incaricato di esaminare le questioni di intelligence più delicate. Ne fanno parte i leader democratici e repubblicani di Camera e Senato, e i presidenti e i leader di minoranza delle commissioni Intelligence di entrambe le Camere. "Lo sfrontato disprezzo della Cina per la sovranità statunitense è destabilizzante e deve essere affrontato, e il presidente Biden non può stare zitto".

Testimone: "Pensavo fosse un Ufo" Alcuni residenti del Montana hanno riferito di aver visto un oggetto insolito nel cielo. Dalla finestra di un ufficio a Billings, Chase Doak ha detto di aver visto un "grande cerchio bianco nel cielo" che ha detto essere troppo piccolo per essere la luna. Ha scattato alcune foto, poi è corso a casa per prendere una macchina fotografica con un obiettivo più potente e ha scattato altre foto e video. L'uomo ha detto di aver visto l'oggetto per circa 45 minuti. "Ho pensato che fosse un Ufo", ha dichiarato.