Casa Bianca: "I palloni spia cinesi inviati su cinque continenti"

La Cina, infatti, dispone di una "flotta globale" di palloni per la sorveglianza simili a quello abbattuto dagli Stati Uniti , ha spiegato la portavoce Karine Jean-Pierre, ricordando che gli Usa hanno avuto contatti con gli alleati e i partner e che sulla questione sono in corso "conversazioni diplomatiche". Quanto a un possibile colloquio tra il presidente Biden e Xi Jinping, Jean-Pierre ha riferito che al momento "non è in agenda".

Parlando della flotta di palloni spia cinese, la portavoce della Casa Bianca ha spiegato che "nel corso degli ultimi anni questi velivoli sono stati avvistati mentre sorvolavano Paesi in tutti e cinque i continenti".

Nonostante la Cina abbia sempre detto che si tratta di palloni meteorologici, l'intelligence Usa ritiene che il pallone faccia parte di un esteso programma di sorveglianza gestito dall'esercito di Pechino nella piccola provincia cinese di Hainan. L'intelligence Usa non conosce le esatte dimensioni della flotta di palloni spia cinese, me il programma di sorvegllianza avrebbe condotto negli ultimi anni almeno una ventina di missioni, circa la metà delle quali nello spazio aereo Usa, sebbene non necessariamente sul territorio degli Stati Uniti.