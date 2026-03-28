Vance: "Sono ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoni"

Anche l'intervistatore, Michael Duncan, aveva parlato apertamente del suo interesse per gli alieni, e aveva sottolineato di essere stato a Roswell, una delle zone dove le cronache raccontano di misteriosi avvistamenti. "Hai visto degli alieni?", gli aveva chiesto Vance. "No, ho visto l'hangar dove si trovavano", aveva risposto Duncan. La conversazione aveva suscitato risate. "Una volta che avrò capito se c'è qualcosa lì, mi assicurerò che tu sia il primo a saperlo", aveva aggiunto JD Vance.