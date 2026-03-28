Vance: "Sono ossessionato dagli Ufo, gli alieni sono demoni"
"Sono esseri celesti che volano in giro, che fanno cose strane alle persone", ha sostenuto il vicepresidente Usa
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Il vicepresidente americano JD Vance ha confessato di essere "ossessionato" dagli alieni, definendoli "demoni". Secondo il numero due di Donald Trump, "ogni religione mondiale, incluso il cristianesimo, ha compreso che là fuori ci sono cose strane, cose difficili da spiegare". Ci sono "esseri celesti che volano in giro, che fanno cose strane alle persone. Credo ci sia il desiderio di descrivere tutto ciò che è ultraterreno come alieni", ha spiegato Vance al podcast Benny Show.
Il precedente
Non è la prima volta che JD Vance parla apertamente degli alieni. Nell'agosto 2025, intervenendo al podcast Ruthless, il vicepresidente americano aveva già ammesso di essere "ossessionato" dagli Ufo e "particolarmente concentrato" sulla questione. ll numero due di Donald Trump aveva anche annunciato di voler indagare sui "misteriosi" video di oggetti volanti apparsi a dicembre 2024 nei cieli del New Jersey e di altri Stati della East Coast. Tuttavia, in un briefing con la stampa, la portavoce della Casa Bianca aveva svelato che si trattava di droni autorizzati dalla Federal Aviation Administration (Faa) per motivi di ricerca e ricreativi.
Anche l'intervistatore, Michael Duncan, aveva parlato apertamente del suo interesse per gli alieni, e aveva sottolineato di essere stato a Roswell, una delle zone dove le cronache raccontano di misteriosi avvistamenti. "Hai visto degli alieni?", gli aveva chiesto Vance. "No, ho visto l'hangar dove si trovavano", aveva risposto Duncan. La conversazione aveva suscitato risate. "Una volta che avrò capito se c'è qualcosa lì, mi assicurerò che tu sia il primo a saperlo", aveva aggiunto JD Vance.
Donald Trump e gli alieni
A febbraio 2026, il presidente Trump ha annunciato sul suo social Truth la prossima divulgazione di file governativi "relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati e agli oggetti volanti non identificati (Ufo)". Per il presidente Usa, c'è un "enorme interesse" sul tema. Nel post, il tycoon ha assicurato che sarebbero state diffuse "tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti".
Rubio e gli alieni
Un altro membro dell'amministrazione Trump, il segretario di Stato Marco Rubio, prende la questione Ufo molto sul serio. Nel 2023, quando era senatore, ha affermato che alti funzionari Usa avevano "conoscenza diretta" di un programma segreto del Pentagono per il recupero di velivoli non identificati precipitati.