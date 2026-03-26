Scoperti oltre cento pianeti esterni al Sistema Solare con l'aiuto dell'Ia

In particolare, il sistema Raven aiuta a capire se l'attenuazione della luminosità di una stella sia effettivamente causata da un pianeta o da un'altra causa. "Abbiamo addestrato modelli di apprendimento automatico per identificare schemi nei dati che possono indicarci il tipo di evento rilevato", osserva Andreas Hadjigeorghiou dell'Università di Warwick, che ha guidato lo sviluppo di Raven. Quello che l'IA ha permesso di ottenere non è una lista di pianeti, ma uno strumento "sufficientemente affidabile da poter essere utilizzato come campione per mappare la prevalenza di diversi tipi di pianeti attorno a stelle simili al Sole", ha detto David Armstrond, coautore degli articoli.