Trent'anni fa scoperto il primo pianeta esterno al Sistema solare: da allora ne sono stati individuati più di seimila

Nemmeno un mese più tardi la scoperta era pubblicata sulla rivista Nature e ancora prima era arrivata la conferma da due osservatori americani. Per la prima volta si alzava il sipario su un universo popolato da un numero indefinito di altri sistemi planetari. Per quella scoperta rivoluzionaria Mayor e Queloz nel 2019 sono stati premiati con il Nobel per la Fisica. Non avevano visto direttamente il pianeta, chiamato 51 Pegasi b, ma la sua esistenza era stata rivelata dalla tecnica della velocità radiale, che i due avevano messo a punto e che misura l'effetto esercitato dalla gravità del pianeta sulla stella. Una prima allerta sulla scoperta di un esopianeta c'era stata in realtà nel luglio 1991, quando due astronomi dell'università di Manchester avevano rilevato indizi della presenza di un pianeta attorno alla pulsar chiamata 1829-10, ma per la comunità scientifica non era la stessa cosa: una pulsar è quello che resta di una stella che ha ormai completato il suo ciclo vitale, mentre 51 Pegasi era una stella viva. Ancora prima, nel 1989, era stato scoperto il pianeta HD 114762 b, a lungo considerato il primo esoplaneta scoperto e che in seguito non è risultato essere un pianeta.