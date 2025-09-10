Trappist-1e, il pianeta più simile alla Terra si trova a soli 40 anni luce da noi

Scoperto meno di dieci anni fa, il sistema planetario che ruota intorno alla stella Trappist-1 è particolarmente interessante perché i sette pianeti che lo costituiscono hanno una composizione rocciosa e molti si trovano nella zona abitabile della stella, quella che permetterebbe la presenza di acqua liquida in superficie. Le osservazioni condotte finora sul pianeta Trappist-1d non hanno rivelato alcuna traccia di atmosfera, ma Trappist-1e sembra avere più chance perché si trova a una distanza leggermente superiore dalla stella.