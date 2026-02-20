Trump: "Divulgheremo le informazioni governative su Ufo e vita aliena"

Donald Trump annuncia sul suo social Truth che saranno divulgati i file governativi "relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati e agli oggetti volanti non identificati (Ufo)". Per il presidente degli Usa, c'è un "enorme interesse" sul tema. Nel suo post il tycoon assicura anche che saranno diffuse "tutte le informazioni collegate a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti".



"Sulla base dell'enorme interesse dimostrato, darò istruzioni al Segretario della Guerra e ad altri dipartimenti e agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e divulgazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (Uap) e agli oggetti volanti non identificati (Ufo), nonché a qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti. Dio benedica l'America!", si legge.