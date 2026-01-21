Logo Tgcom24
"Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo" torna al cinema restaurato in 4K

Il capolavoro fantascientifico di Steven Spileberg riconquista i grandi shcermi italiani dal 26 gennaio

21 Gen 2026 - 16:00
© IPA

Dal 26 gennaio torna nelle sale italiane Incontri ravvicinati del Terzo Tipo (1977), cult fantascientifico diretto da Steven Spielberg. Il film, restaurato in 4K da Sony Pictures Entertainment, si inserisce nel progetto che valorizza i classici restaurati "Il Cinema Ritrovato. Al cinema" promosso dalla Cineteca di Bologna. Il terzo film di Spielberg, vincitore di due Premi Oscar e un David di Donatello, dal 1998 è al 64esimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di sempre, per volere dell'American Film Institute.

Di cosa parla il film

 Un primo vero incontro fra umani ed extra terrestri. In questo contesto si inserisce Incontri ravvicinati del Terzo Tipo, che vede protagonisti il padre di famiglia Roy Neary (Richard Dreyfuss) e lo scienziato Claude Lacombe (François Truffaut). A quest'ultimo occorre un interprete per poter decifrare il linguaggio musicale degli alieni. Nel film emergono già i temi cardine della sua filmografia, a partire dall'incontro con l'ignoto.

