I fan dei "Goonies" sono in fibrillazione per le voci su un sequel. Il quotidiano britannico "Sun" rilancia i rumor che si rincorrono da tempo, anche se non ci sono ancora conferme da parte della casa di produzione. Il film cult fa ancora sognare e dovrebbe arrivare nelle sale entro il 2027. Nel 2019 è tornato nei cinema italiani, proiettato nella versione rimasterizzata in 4K. E nel 2020 i protagonisti si sono riuniti in streaming per festeggiare i 35 anni del film.