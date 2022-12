"I Goonies", un fan acquista l'iconica casa del film

LA VENDITA - Jordan Miller della John L. Scott Real Estate ha dichiarato che la vendita della casa de "I Goonies" dovrebbe concludersi a metà gennaio, dopo che sono pervenute tantissime offerte anche superiori al prezzo di vendita iniziali. Il nuovo proprietario, che si è definito un imprenditore, ha assicurato che preserverà e proteggerà la casa, riportata allo stile originale dalla venditrice e ormai ex proprietaria Sandi Preston.

L'EX PROPRIETARIA - La precedente proprietaria Sandi Preston aveva acquistato la proprietà nel 2001 e si è sempre dimostrata accogliente con i fan del film, permettendo anche la visita all'interno. Nel 2015, in occasione del 30esimo anniversario del film, la casa ha attirato circa 1500 visitatori giornalieri, tanto che la Preston è stata costretta ad affiggere cartelli per vietare l'accesso ai turisti. L'ex proprietaria ha poi deciso di riaprire l'accesso al pubblico lo scorso agosto.

IL FILM DEL 1985 - "I Goonies" è uno di quei film che non invecchiano mai, riuscendo a entrare nel cuore di diverse generazioni. E' nato da un'idea di Steven Spielberg ed è stato scritto da Chris Columbus ("Mamma ho perso l'aereo). La pellicola racconta l'incredibile avventura di un gruppo di ragazzini che, per evitare di essere sfrattati dalle loro case, si mettono alla ricerca del tesoro di un misterioso pirata, Willy l'Orbo. Diretto da Richard Donner, vede tra i protagonisti Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin, Anne Ramsey e Joe Pantoliano. Nel 2019 è tornato nei cinema italiani, proiettato nella versione rimasterizzata in 4K. E nel 2020 i protagonisti si sono riuniti in streaming per festeggiare i 35 anni del film.