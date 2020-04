I protagonisti de "I Goonies" si riuniscono in streaming per i 35 anni del film

"I Goonies" è uno di quei film che non invecchiano mai, riuscendo a entrare nel cuore di diverse generazioni. Uscito al cinema nel giugno 1985, il film festeggia quest’anno il suo 35esimo anniversario. La ricorrenza non è sfuggita all’attore Josh Gad (la voce di Olaf di "Frozen") che ha colto la palla al balzo per organizzare una reunion virtuale, tramite live chat, del cast originale sul suo neonato canale Youtube Reunited Apart. L'iniziativa ha contribuito a raccogliere circa 10mila dollari da destinare in beneficenza a chi è stato colpito dalla crisi economica scaturita da quella sanitaria.

LEGGI ANCHE > "I Goonies" tornano nei cinema italiani

Alla reunion hanno partecipato i membri del cast (Sean Astin, Josh Brolin, Martha Plimpton, Kerri Green, Jeff Cohen, Corey Feldman, Jonathan Ke Quan, Joe Pantaliano e Robert Davi), il regista Richard Donner, lo sceneggiatore Chris Columbus, e anche Steven Spielberg (autore del soggetto del film) e Cyndi Lauper (interprete del brano portante della colonna sonora, “The Goonies ‘R’ Good Enough"). L'evento organizzato per la gioia dei fan ha permesso agli attori di ricreare alcuni passaggi indimenticabili del film, tra battute cult e ricordi.

"I Goonies" è tra i pochi film cult degli anni 80 a non essere incappato in sequel, prequel, reboot nonostante i fan ne richiedano a intervalli di tempo regolari. Durante la reunion, Spielberg, che del film era produttore esecutivo e autore, ha spiegato perché non c'è stato mai un nuovo film: "Chris, Dick, io e Lauren ne abbiamo parlato un sacco, ogni paio d'anni veniva fuori un'idea, ma ogni volta alla fine la cosa sembrava non stare in piedi. Il problema è che hai fissato uno standard piuttosto alto per questo genere. Non riesci a credere di poter trovare un'idea che sia davvero migliore del film che abbiamo fatto negli anni '80. Finché non ci riusciremo la gente dovrà riguardare quello qualche altro milione di volte".





TI POTREBBE INTERESSARE: