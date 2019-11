"I Goonies" tornano nei cinema italiani

"I Goonies" è uno dei film più amati degli anni 80, vero e proprio cult capace di affascinare grandi e piccoli con le avventure di Mickey, Chunk, Brand, Moth, Data, Andy (e la banda Fratelli). A quasi 35 anni di distanza dal suo debutto, torna nei cinema italiani dal 9 all'11 dicembre in una versione nuova di zecca, rimasterizzata in 4K. Un'uscita evento per i fan della prima ora e per quanti non hanno avuto l'occasione di vederlo su grande schermo nel 1985.