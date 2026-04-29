Usa, Trump: "Presto pubblici i documenti sugli Ufo"

"È un argomento che occupa la mente delle persone da molto tempo: c'è un forte desiderio di saperne di più sugli Ufo e su qualsiasi cosa abbia a che fare con essi o con materiale correlato. Pubblicheremo molto del materiale in nostro possesso e credo che la cosa risulterà di grande interesse per il pubblico", ha detto il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.