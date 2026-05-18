Donald Trump e l'alieno incatenato: l'ultima foto generata con l'ia pubblicata dal tycoon

Donald Trump sembra aver definitivamente trovato nell'intelligenza artificiale il nuovo ufficio creativo della sua comunicazione online. L'ultima immagine pubblicata sul suo profilo Truth non fa eccezione: uno scatto apparentemente generato con l'ia nel quale Trump cammina accanto a una creatura grigia dall'aspetto umanoide, molto simile agli extraterrestri dell'immaginario cinematografico. L'essere compare con braccia e gambe incatenate, circondato da agenti speciali e da un ufficiale militare statunitense. Sullo sfondo si vedono montagne e strutture che richiamano l'Area 51, il celebre sito militare del Nevada da decenni al centro di teorie del complotto legate agli Ufo e a presunti studi segreti sugli alieni. L'immagine ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando ironie e discussioni.
Quei file sugli ufo recentemente desecretati
Le pubblicazioni arrivano in un momento particolarmente delicato sul fronte dei fenomeni non identificati negli Stati Uniti. Lo scorso 8 maggio le autorità americane hanno infatti iniziato a rendere pubblici i dossier sugli oggetti volanti non identificati promessi da Trump. Finora sono stati diffusi decine di materiali tra fotografie, filmati e testimonianze raccolte negli anni da personale militare e da funzionari governativi. Il Pentagono ha già annunciato che la pubblicazione dei documenti proseguirà con aggiornamenti previsti ogni poche settimane. Parallelamente, il Dipartimento della Difesa ha chiesto un consistente aumento dei fondi destinati alla Space Force per l’anno fiscale 2027. La richiesta punta a rafforzare la capacità operativa americana nello spazio, considerato ormai un ambito strategico centrale per la sicurezza nazionale. Tra i progetti in sviluppo compare anche il sistema di difesa missilistico "Golden Dome", al quale dovrebbero essere integrati futuri sistemi d'arma spaziali.