Donald Trump e l'alieno incatenato: l'ultima foto generata con l'ia pubblicata dal tycoon

Donald Trump sembra aver definitivamente trovato nell'intelligenza artificiale il nuovo ufficio creativo della sua comunicazione online. L'ultima immagine pubblicata sul suo profilo Truth non fa eccezione: uno scatto apparentemente generato con l'ia nel quale Trump cammina accanto a una creatura grigia dall'aspetto umanoide, molto simile agli extraterrestri dell'immaginario cinematografico. L'essere compare con braccia e gambe incatenate, circondato da agenti speciali e da un ufficiale militare statunitense. Sullo sfondo si vedono montagne e strutture che richiamano l'Area 51, il celebre sito militare del Nevada da decenni al centro di teorie del complotto legate agli Ufo e a presunti studi segreti sugli alieni. L'immagine ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando ironie e discussioni.