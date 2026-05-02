Il post è accompagnato da altre immagini, anch'esse generate o manipolate digitalmente, che mettono a confronto passato e futuro della Reflecting Pool. Da un lato, una versione idealizzata: acqua limpida, di un blu acceso definito blu bandiera americana. Dall’altro, una foto che mostra la vasca sporca, invasa dalle alghe, con una didascalia che la colloca nel settembre 2012, durante la presidenza Obama. Il messaggio è chiaro, anche se veicolato attraverso immagini artificiali: contrapporre degrado e rinascita, passato e presente. La Reflecting Pool è effettivamente oggetto di interventi di manutenzione, con lavori stimati intorno a 1,5 milioni di dollari. Un progetto che segue la grande ristrutturazione già completata proprio nel 2012, durante l'amministrazione Obama.