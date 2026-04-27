Attentato a Donald Trump inscenato? Cosa fa dire ai complottisti che sia stato tutto "staged"

Uno dei principali motori delle teorie complottiste è stata la tempistica delle dichiarazioni successive alla sparatoria. Alcuni utenti hanno ritenuto sospetto che il presidente abbia per esempio parlato della proposta, non poco dibattuta, di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, poco dopo l’accaduto. Da qui l’idea, rilanciata milioni di volte, che l’evento potesse essere stato orchestrato per aumentare il consenso su specifiche iniziative.



A rafforzare queste idee complottiste ci sono poi anche alcuni episodi mediatici, come l’interruzione di una diretta televisiva durante la quale una giornalista raccontava di essere stata avvisata dal marito della portavoce Leavitt, seduto di fianco a lei, di stare "attenta" perché "ci sono alcuni..." e poi la linea cade. Il collegamento interrotto è stato interpretato da alcuni come un tentativo di censura, salvo poi essere spiegato con un semplice problema tecnico.



Sempre la portavoce presidenziale Karoline Leavitt, nelle ore precedenti alla cena, in un'intervista aveva dichiarato: "Il discorso di stasera sarà il classico di Donald Trump. Si spareranno dei colpi". Quest'ultima frase, che molto probabilmente nell'intenzione della Leavitt significava che si sarebbero fatte battute pungenti, è stata trasformata in presunta prova di conoscenza anticipata di quanto poi è accaduto.