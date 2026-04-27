Il ministro degli Esteri iraniano a San Pietroburgo per colloqui con Putin | Continua il blocco navale imposto dei porti iraniani

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, è arrivato a San Pietroburgo per incontrare e discutere con il presidente russo Vladimir Putin. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa statale iraniana Irna su Telegram. L'agenzia di stampa moscovita Tass aveva, precedentemente, confermato che il capo del Cremlino aveva in programma di incontrare Araghchi. Nel frattempo, sul campo, continuano gli scontri. Le forze armate statunitensi stanno continuando a far rispettare il blocco navale imposto dei porti iraniani, impedendo alle imbarcazioni di entrare o uscire dalle acque territoriali dell'Iran, lo ha reso noto il Centcom. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha precisato che, finora, 38 navi sono state costrette a invertire la rotta o a rientrare nei porti di partenza. L'operazione si inserisce nel contesto della crescente pressione esercitata da Washington su Teheran, mentre resta elevata la tensione nell'area del Golfo e lungo le principali rotte energetiche mondiali.