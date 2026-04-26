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Guerra in Iran, Trump: "Dopo lo stop ai colloqui, abbiamo ricevuto da Teheran una proposta di pace migliore"

"È arrivata dieci minuti dopo aver annullato il viaggio" di Kushner e Witkoff in Pakistan, ha detto il tycoon

26 Apr 2026 - 07:34
© Afp

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"Il documento" di pace che inizialmente "ci ha proposto l'Iran non era abbastanza", ha detto il presidente americano Donald Trump. Ma "stranamente, dieci minuti dopo che ho cancellato il viaggio dei miei inviati in Pakistan, ce ne hanno mandato un altro, migliore del precedente", ha aggiunto il tycoon.

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