Iran, Trump invia Witkoff e Kushner in Pakistan | Media: "Possibile round di colloqui lunedì"

Continua il conflitto in Medio Oriente. Trump ha inviato Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan, la Casa Bianca ha confermato il viaggio a Islamabad degli inviati del tycoon per incontrare il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "Partiranno per avere colloqui diretti con la delegazione iraniana mediati dai pakistani, che sono stati amici incredibili in questo processo - ha detto la portavoce Karoline Leavitt a Fox News - Gli iraniani ci hanno chiamato rispondendo all'appello di Trump, e hanno chiesto di avere questo faccia a faccia. Speriamo sia una conversazione produttiva che ci avvicini a un accordo". ll viaggio del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in Pakistan si concentrerà sul rilancio dei negoziati con l'amministrazione Donald Trump. Lo ha riferito un funzionario pachistano al sito web d'informazione Axios, aggiungendo che "un incontro trilaterale con gli Stati Uniti sarà valutato dopo l'incontro". Araghchi dovrebbe viaggiare da Islamabad a Muscat, in Oman, e poi a Mosca, quindi non è chiaro quando incontrerà gli inviati statunitensi. Due fonti hanno dichiarato che l'incontro tra gli inviati statunitensi e Araghchi potrebbe svolgersi lunedì, dopo che Jared Kushner e Steve Witkoff terranno colloqui bilaterali separati con i mediatori pakistani.