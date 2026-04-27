Attentato a Trump, il tycoon: "Non avevo paura, viviamo in un mondo pazzo"

"Non ho avuto paura. Capisco la vita, viviamo in un mondo pazzo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista rilasciata a 60 Minutes tornando sulla sparatoria avvenuta a Washington durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. L'aggressore "è stato velocissimo, la Nfl (la Lega di football americnao, ndr) dovrebbe ingaggiarlo", ha aggiunto il tycoon scherzando. "È stato incredibile perché non appena le forze dell'ordine lo hanno visto hanno estratto le pistole. Sono stati professionali - ha aggiunto - Hanno puntato le armi e lo hanno neutralizzato immediatamente".