Stati Uniti, tutti gli ex uomini del presidente Trump: i licenziati dalla Casa Bianca

E dopo la rimozione di due membri del Gabinetto in poche settimane: la sostituzione del Procuratore Generale Pam Bondi, a inizio aprile, e il licenziamento della Segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, a inizio marzo. L'allontanamento della prima dalla guida del Dipartimento di Giustizia è arrivato dopo settimane di tensioni con la Casa Bianca: secondo alcune fonti interne, Trump sarebbe stato insoddisfatto della gestione dei dossier politicamente più sensibili e della lentezza nel perseguire alcuni avversari. Tuttavia, il presidente l'ha comunque ringraziata ed elogiata per il suo lavoro. La seconda invece era stata rimossa appena un mese prima, dopo un periodo di forti tensioni: da diverso tempo, il suo operato era sotto osservazione per la gestione delle politiche migratorie e alcune operazioni federali come le uccisioni di civili da parte degli agenti dell'Ice a Minneapolis, nel Minnesota. Noem non è comunque stata allontanata completamente dall’amministrazione, ottenendo un nuovo incarico come inviata speciale.