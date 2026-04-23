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Iran, media: "Scadenza primo maggio aumenta pressione su Trump per chiudere in M.O" | Il capo del Pentagono licenzia il segretario della Marina | Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta per il blocco contro Teheran
Il primo maggio il conflitto giungerà al suo 60esimo giorno e la legge prevede che il presidente richieda l'autorizzazione al Congresso per procedere alla chiusura del conflitto
© Ansa
Continua il conflitto in Medio Oriente. Le forze americane hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di rientrare in porto, nell'ambito del blocco contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom. Secondo il New York Times "la scadenza del primo maggio aumenta la pressione su Trump per chiudere in Iran". In quella data il conflitto giungerà, infatti, al suo 60esimo giorno e la legge prevede che il presidente richieda l'autorizzazione al Congresso per procedere. Il segretario della Marina americana, John Phelan, ha lasciato il suo incarico con effetto immediato. Lo ha comunicato il Pentagono senza fornire ulteriori spiegazioni sull'uscita. Phelan è il più alto civile in grado nella Us Navy e la sua uscita arriva nel mezzo del blocco nello Stretto di Hormuz. Il suo posto sarà affidato in via temporanea al suo vice Hung Cao. Secondo alcuni media statunitensi quella di Phelan non sarebbe una scelta ma un vero e proprio licenziamento da parte del capo del Pentagono ricollegabile a "mesi di tensioni con Pete Heghseth".
Le forze armate statunitensi hanno costretto 31 navi a invertire la rotta o rientrare in porto nell'ambito del blocco dei porti iraniani, in gran parte petroliere. Lo ha reso noto il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dal Centcom sui social, "la maggior parte delle imbarcazioni ha rispettato le indicazioni" impartite dalle forze statunitensi. L'operazione coinvolge oltre 10.000 militari, 17 navi da guerra e più di 100 velivoli, a supporto del blocco dei porti iraniani.