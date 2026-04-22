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Iran, la marina Usa sequestra altre tre petroliere iraniane | I pasdaran minacciano i Paesi del Golfo: "Dite addio alle vostre raffinerie"
Trump conferma il blocco navale nonostante le proteste dell'Iran. Oggi a Londra incontro tra i "pianificatori militari" di oltre 30 Paesi sul nodo Hormuz
© Afp
Dopo il fallimento del secondo round dei negoziati, collassato ancora prima di iniziare, il conflitto tra Iran e Stati Uniti si regge ancora in bilico su una fragile tregua. Ieri il presidente americano Donald Trump ha deciso di estendere il cessate il fuoco "finché le discussioni non saranno concluse". Ma ha assicurato Teheran che il blocco navale già istituito rimarrà in vigore, tenendo fermo uno dei punti che più avevano inacidito i rapporti tra i due Paesi negli ultimi giorni. Mentre i media americani dipingono una situazione sempre più difficile per l'esercito americano, che starebbe esaurendo le scorte a ritmi molto più sostenuti rispetto all'Iran, i pasdaran minacciano di prendere di mira le raffinerie di petrolio vicine al Golfo Persico.
Secondo quanto riporta Reuters, i "pianificatori militari" di oltre 30 Paesi terranno colloqui di due giorni a Londra a partire da oggi per "promuovere una missione volta a riaprire lo Stretto di Hormuz". Ma soprattutto per elaborare un pian dettagliato. Lo ha fatto sapere il governo britannico.